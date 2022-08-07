 

ОАЭ, Франция и КНР попросили о закрытом заседании СБ ООН из-за ситуации вокруг Газы

07.08.2022, 3:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ОАЭ, Франция, Китай, Ирландия и Норвегия попросили о проведении в понедельник закрытого заседании Совета безопасности ООН из-за ситуации вокруг сектора Газа, сообщил МИД ОАЭ.

Военные Израиля готовы к операции против группировки в Газе, которая «может продлиться не менее недели», а переговоры о прекращении огня на данном этапе не ведутся.

Ранее глава минобороны Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.

В пятницу Армия обороны Израиля сообщила, что начала операцию «Рассвет», нанеся удары по целям террористической группировки в Газе. В ходе первой серии ударов, по оценкам израильской армии, были убиты порядка полутора десятков радикалов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12.21 / В Швейцарии могут начать использовать “капсулы для самоубийства”

19.09.21 / Кроссоверы Nissan Qashqai и X-Trail получили в РФ новую версию N-Design

07.08.21 / Белорусская легкоатлетка Тимановская получила возможность продолжить карьеру в Польше

02.08.21 / «Целая армия стоматологов-гигиенистов!» — Fox News высмеял ковидные предосторожности Пентагона

07.08.20 / Глюкозу жестко раскритиковали за слова об «украинском» Крыме

06.12.20 / Компания Pfizer подала запрос на экстренное одобрение вакцины от коронавируса в Индии

29.08.21 / Шойгу рассказал о росте доверия россиян к Вооруженным силам

25.06.21 / Предсказан исход референдума об отделении Донбасса от Украины

08.08.21 / Омбудсмен Кузнецова обратилась в прокуратуру после видео с ребенком из волгоградской больницы

09.09.21 / Глава Минюста Украины заявил, что не видел ни одного документа, на основании которых СНБО вводил санкции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика