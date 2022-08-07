Times – «к нам относятся как к рабам!» — в Англии сотрудники Amazon бастуют против условий труда в компании

Несколько сотен сотрудников склада Amazon в городе Тилбери устроили забастовку, пишет The Times. Они недовольны низкими зарплатами, с которыми им трудно расплатиться по счетам, пишет издание.



AP

Сотни сотрудников склада Amazon в английском городе Тилбери устроили забастовку, пишет The Times. Согласно информации издания, причина забастовки заключается в отказе фирмы повышать зарплату работников.

Как пишет The Times, работники склада требовали повысить зарплату на £2 в час. Таким образом, годовая зарплата сотрудников на полном рабочем дне увеличилась бы на £728. Однако в руководстве Amazon заявили, что текущие зарплаты адекватны рынку. Сообщается, что сейчас зарплата сотрудников на складе в Тилбери составляет £10,5 в час, притом что минимальная почасовая оплата труда в Великобритании составляет £9,5.

Представители профсоюза GMB заявили, что причина требования увеличения зарплат заключается в росте цен на жильё, пишет The Times. «Amazon продолжает отказываться работать с профсоюзами ради создания лучших условий труда и более честного обращения. Их последовательное использование краткосрочных контрактов направлено на подрыв прав трудящихся», — приводит издание слова члена GMB Стива Гарлика. Он также обратил внимание на сильную разницу между имиджем Amazon и реальными условиями труда в компании.

По словам одного из сотрудников склада Amazon в Тилбери, ему приходится работать шесть дней в неделю, чтобы расплатиться по счетам. Он также рассказал, что на протяжении пары месяцев питался лишь раз в день. Ещё один сотрудник склада опубликовал видео у себя в соцсетях, где призвал Amazon перестать относиться к сотрудникам как к рабам.