ВСУ выпустили по Алчевску ракету из РСЗО HIMARS

Украинские военные выпустили по Алчевску ракету из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 18.45 по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ЛНР.

Ранее сообщалось, что после обстрела ВСУ повреждения получили более 10 многоквартирных домов в Алчевске.

Напомним, вооруженные силы Украины обстреляли Алчевск в Луганской народной республике, один снаряд попал в жилое многоэтажное здание, в результате чего начался пожар, более 10 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения.

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