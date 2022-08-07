Объезжавший место ДТП водитель устроил другую аварию

Шесть человек пострадали в двух взаимосвязанных ДТП в Дагестане. При этом вторая авария произошла из-за того, что водитель попытался объехать участников первого столкновения.

Уточняется, что инцидент произошел на 14-м километре дороги, соединяющей Махачкалу и Верхний Гуниб. По информации пресс-служба ГУ МВД по Дагестану, это происшествие спровоцировало другую аварию. Водитель LADA Granta пытался объехать попавшие в ДТП машины и врезался в LADA Priora. Пострадали шесть человек, они были госпитализированы, пишет Рен ТВ.

Накануне автобус с польским регистрационным знаком попал в аварию в Вараждинской жупании Хорватии, на месте погибли 11 человек, один пассажир умер в больнице, еще 33 пострадали.

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