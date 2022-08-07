Гуру Ксюндель – Личное мнение

А Ксюндель-то у нас в запрещённой и экстремисткой соцсети отчаянно интригует! То ли марафон запоздало решила запустить, то ли ещё какой косолапый способ поучить жизни куриц придумала.



Фото: Соцсети

Не суть. Суть — в том, что Бородина теперь — эксперт в сфере всего.

Нет, я понимаю твоё желание заработать, но — ёлы-палы! — Ксюндель, прекрати!



Фото: Соцсети

Ну, чему ты, сильная моя женщина с широкой, птозной будкой, можешь научить?

Тому, как фотошопить хабитус, который у тебя без фильтров и фотошопа выглядит на полные 48 лет ежедневного, тяжёлого физического труда на солнцепёке.



Фото: Соцсети

У нас тут дорогу клали. Так вот одна женщина-асфальтоукладчица мне тебя сильно напомнила: похожи как две капли воды, клянусь! Только она несмотря на её адски изматывающий труд подружелюбнее тебя будет, поприятнее.

Или, может, ты, Ксюндель, отношениям взялась нас учить? Если так, то каким именно?

За твоими сутулыми плечами — два развода.

Твоя старшая дочь Маруся к своим 13 годам, помимо родного отца, имеет опыт проживания под одной крышей, как минимум, с двумя другими твоими мужчинами: Терёхиным и Курбанчиком.

Я что-то упустила?

Из твоего же собственного интервью об отце Маруси:

Вот уже несколько месяцев я содержу Марусю сама, Юра не дает мне на нее ни копейки! Это его, похоже, не волнует.

Про твои отношения с сытым бездельником Курбанчиком мне и заикаться-то лень. Ты не смогла даже сделать так, чтобы тот, получив с тебя всё, что хотел, хотя бы регулярно виделся с ребёнком.

Может, ребёнок пишет и звонит 2 месяца сам, а его даже на час не заезжают увидеть, потому что много «важных дел».

Твои слова, Ксюндель?



Фото: Соцсети

Сама же признаёшься, что была измучена и несчастлива в браке, который закончился настолько плохо, что ты с отцом своего ребёнка даже общаться не можешь.

Это провал, Ксюндель! Как ни посмотри, но по всем фронтам — провал!

Почти 20 лет ты сидишь на трухлявом бревне публичной трансляции, чванливо обучая гопников и девок, которые плохо учились в школе, строить отношения.

А сама-то? Реально неудачница.

Короче, Ксюндель, если ты там надумала кого-то чему-то учить, то мой тебе добрый совет: учи фотошопу. Лица, в частности, и жизни, в целом.

В этом ты шаришь как никто, скармливая курицам вылизанную картинку того, чего не существует в природе: красивой и счастливой тебя.

А вы бы чему поучились у Ксюнделя?

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