Welt – немцам придётся экономить намного больше газа, чтобы избежать дефицита зимой

По расчётам главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера, потребителям в стране придётся экономить намного больше энергии, чем раньше, чтобы избежать дефицита газа зимой, пишет Die Welt. Избежать нехватки можно лишь в том случае, если немцы будут экономить не менее 20% газа — в противном случае велика вероятность возникновения дефицита уже в декабре этого года, предостерегает Мюллер.



AP

Потребителям в Германии придётся экономить гораздо больше энергии, чем раньше, чтобы избежать дефицита газа зимой, пишет немецкая газета Die Welt. По словам главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, сокращение поставок газа из РФ только до 20% от согласованного объёма означает, что дефицит можно предотвратить только в двух наилучших сценариях.

«Для этих сценариев, однако, потребители должны экономить не менее 20 процентов, то есть гораздо больше, чем было до сих пор, — заявил Мюллер в интервью Welt am Sonntag. — Во всех остальных сценариях уже существует угроза нехватки газа в декабре, или мы получим низкий уровень запасов в конце предстоящего отопительного периода».

Помимо экономии, транзит газа в соседние страны также придётся сократить на 20%, и вдобавок потребуется от 10 до 15 гигаватт-часов газа из других стран. «Если мы не будем усиленно экономить и не будем получать дополнительный газ, у нас возникнут проблемы», — подчеркнул Мюллер.

Частные домохозяйства не затрагиваются введёнными ограничениями в случае нехватки газа, добавил он. «Это, конечно, не защищено нормами, если кто-то считает, что в такой чрезвычайной ситуации он должен отапливать свой дом до чрезмерно высоких температур», — заметил Мюллер.

В принципе, по его словам, возможны нормы, разрешающие обогрев только отдельных помещений. Мюллер заявил, что не хочет предаваться рассуждениям на данном этапе, потому что обсуждения этого вопроса всё ещё ведутся. «Но я хочу внести ясность: чтобы обеспечить рабочие места, я считаю законными меры жёсткой экономии для частных домохозяйств, если они не затрагивают защищённую, жизненно важную область», — добавил он.

По словам Мюллера, добыча газа в Германии путём гидроразрыва пласта, как того требует премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, не поможет предотвратить газовую чрезвычайную ситуацию. «Мы должны принимать во внимание две зимы, в течение которых мы всё ещё остаёмся зависимы от российского газа, — отметил глава сетевого агентства Германии. — Поэтому единственные меры, которые могли бы помочь, — это заполнение газом хранилищ, промышленных предприятий или частных систем отопления в ближайшие 24 месяца». При этом Мюллер подчеркнул, что технология гидроразрыва пласта не обеспечит этого для Германии.

С другой стороны, он не исключил увеличения времени работы атомных электростанций. По его словам, существуют проблемы с поставками угля для электростанций, работающих на угле, а также особая ситуация во Франции, где присутствует зависимость от немецкого электричества.

«Мы также обеспокоены тем, что многие люди покупают электрические обогреватели, — заявил Мюллер. — Это безумно дорогая идея, потому что даже при нынешних астрономически высоких ценах на газ отопление электричеством обходится на 50 процентов дороже, чем газом. Но то, что приборы покупают, — это факт».

Поэтому, по словам главы немецкого сетевого агентства, есть все основания для второго стресс-теста в сфере энергоснабжения, который проводится в настоящее время. «К этому второму стресс-тесту следует отнестись серьёзно. Мы увидим, приведёт ли он к тому, что атомные электростанции в Германии будут работать дольше», — пояснил Мюллер в интервью воскресному изданию немецкой газеты Die Welt.