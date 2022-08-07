Мнение: Грузия вытянула счастливый билет, фильтрация русских в Тбилиси и свобода слова по-шведски

1. На Грузию, много лет страдавшую от бедности и депопуляции, внезапно разверзся рог изобилия. После 24 февраля в эту страну массово переехала российская оппозиция (которой в Европе жить оказалось слишком дорого и неуютно). Также в Грузию перелетели многие беженцы с Украины, а теперь туда ещё и приехали толпы русских туристов (поскольку Европа от нас закрылась). Всё это в одночасье помогло решить экономические и демографические проблемы солнечной Грузии, власти которой нашли в себе силы сопротивляться давлению США и отказаться от навязываемой Госдепом политики русофобии (ссылка):



Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экономика страны «выходит на двузначные показатели роста». Казалось бы, при чем здесь Россия?

По данным НКО Transparency International, за первое полугодие текущего года из России в Грузию поступило свыше $678 млн. Это больше, чем за весь прошлый год.

Большинство переводов оформлены на российских граждан, переехавших в Грузию после 24 февраля. Таковых в крохотной закавказской республике набралось свыше 300 тысяч человек, что составляет ~10% населения страны (!). <…>

С марта по июнь в республике было официально зарегистрировано 6,4 тысяч компаний (93% из них – ИП), полностью или частично принадлежащих гражданам России. Это составило ~48% от всех иностранных компаний с российским участием, зарегистрированных на территории Грузии.

Импорт российской продукции в Грузию с января по июнь текущего года составил $706 млн. В последний раз такие цифры фиксировались в предвоенном 2007 году.

Россияне стреительно скупают Грузию и становятся доминирующим этно-социальным классом в республике, наряду с турками. Они даже не пытаются учить грузинский язык (за исключением пары-тройки приветственных фраз <…>) и как-то ассимилироваться. Напротив, они открывают рестораны, клубы и детсады «для своих», формируя параллельное сообщество с жестко завязанной на Россию экономикой.

Собственно, этим и объясняется упорное нежелание Грузии присоединяться к антироссийским санкциям Запада даже в обмен на официальный статус кандидата в ЕС. Не препятствуя массовому наплыву «оккупантов» во имя развития собственной экономики, грузинские власти проявляют невиданный для них прагматизм и даже стоицизм, учитывая непростые российско-грузинские отношения и постоянное давление со стороны ЕС и местных националистов.

Будет неловко, если в конечном итоге Грузия окончательно превратится в экономический придаток России силами сбежавших «оппозиционных» «антиимперских» россиян.

В истории такое и вправду бывало. Оппозиционеры в XVI-XVII веках бежали на Дон и Днепр, становились там вольными казаками, а потом эти территории вошли в состав России. Но тогда это было вопросом безопасности, а современная Грузия нам не очень-то и нужна.

Дело не только в оппозиционных россиянах. Многие природные грузины имеют российское гражданство: часть из них проживала в Грузии и ранее 24 февраля. А часть из тех, кто проживал в России, вероятно, решили теперь вернуться на малую родину: не столько по политическим, сколько по экономическим причинам, ведь на нынешней волне экономического подъёма можно очень неплохо заработать – особенно тем, кто знает русский язык.

2. Но не все в Грузии рады россиянам. Там тоже пытаются «фильтровать» русских на «хороших» и «плохих» (ссылка):



В баре Dedaena Bar в Тбилиси для российских туристов ввели обязательные к заполнению анкеты с вопросами о геополитической ситуации в мире. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Так, чтобы посетить грузинское заведение, россиянам необходимо правильно оформить «входную визу». Например, согласиться с утверждениями, что «Крым принадлежит Украине» или «Абхазия и Цхинвалский регионы — это Грузия», а также выразить солидарность с фразой «Слава Украине», осудить «российскую агрессию на Украине» и пообещать не разговаривать с сотрудниками бара на русском языке.

В анкете указывается, что визовая политика для посетителей из России «была введена из-за деликатной политической ситуации и некоторых плохих русских, которые плохо вели себя в баре».

Мне всё это напоминает известное высказывание американского генерала о хороших индейцах.

3. Шведские СМИ вынуждены извиняться за то, что хотя бы иногда показывают правду об Украине (ссылка):

Шведский телеканал SVT извинился перед зрителями из-за выпуска передачи «Репортаж», в котором показал «неправильный» сюжет об украинцах, пишет Dagens Media.

В ролике, который выпустили в эфир 28 июля, жители Херсона плакали от радости и счастья, получив паспорта гражданина и ставшими россиянами. После выхода репортажа руководство телекомпании получило множество негативных комментариев, а Наблюдательный совет по радио и телевидению страны ко 2 августа зафиксировал 47 жалоб на СМИ. Журналистов обвинили в распространении «российской пропаганды».

Компания ответила на критику совместным заявлением ответственного редактора передачи Юдита Эка (Judit Ek) и программного директора Шарлотты Фриборг (Charlotta Friborg). Они не стали объяснять содержание репортажа, но уточнили, что использовали в ролике кадры, снятые информационным агентством Reuters. Сотрудники признали, что зрителям следовало лучше пояснить происходящее и дать более полную картину.