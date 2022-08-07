ВСУ выпустили 11 снарядов по двум районам Донецка

Украинские войска за 40 минут выпустили 11 снарядов по двум районам Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.10 – н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.

Также представительство заявило, что в 21.50 по Киевскому району Донецка было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк ракетами с минами «Лепесток».

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