ВСУ выпустили 11 снарядов по двум районам Донецка
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Украинские войска за 40 минут выпустили 11 снарядов по двум районам Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.10 – н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Также представительство заявило, что в 21.50 по Киевскому району Донецка было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк ракетами с минами «Лепесток».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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