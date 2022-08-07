 

Мнение: О национальной идентичности

07.08.2022, 0:30, Разное
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О национальной идентичности

В последние дни было много споров на темы национальной идентичности разных народов. К сожалению, наше место на многоцветной ткани человечества очень сильно предопределено интересами экономической власти и подчинённой ей прессы, рисующей за нас для нас наш портрет. Это фабрика самого мерзкого продукта нашей цивилизации – расизма.

Вот как это происходит в самой знакомой мне стране – Чили:

Согласно недавно проведённым исследованиям митохондриальной ДНК, 85% чилийцев по материнской линии происходят от индейской женщины. При этом 52% чилийцев уверяет, что в них нет ни капли индейской крови.

Ещё недавно слово «индеец» было в Чили оскорблением. Я помню, что когда после восстановления дипломатических отношений с Чили, я как переводчик работал с первой государственной делегацией президента Чили в России, самым ярким московским впечатлением многих делегатов были не метро или Красная площадь, а блондинки, подметающие улицы и продающие газеты. Прошло много лет, но в Чили до сих пор не увидеть подобного.

Колониальный культурный эталон, по-прежнему задаваемый телевидением, до сих пор не допускает индейских черт ни ведущих ни рекламных моделей. В объявлениях с предложением работы, просят просят обращаться лиц «с хорошей внешностью», что читаемо в Чили как «европейская внешность».

Индейские дедушки и бабушки не учат внуков родному языку, чтобы спасти их от насмешек одноклассников. По этой же причине многие дети стремятся красить или завивать волосы. По этой же причине самые бедные и небелые из чилийцев (одно обычно обуславливает другое) обязательно расскажут вам о предках из Германии или Шотландии или в крайнем случае из Италии.

Европейские завоеватели вместе с огнём, мечом и болезнями несли в Америку комплекс неполноценности для местных жителей. Без этого никакое долгосрочное завоевание невозможно.

В самом бедном департаменте Колумбии Чоко, я был свидетелем того, как дискриминируемые белыми колумбийцами негры, относились к местным индейцам точно так же, как белые относятся к ним. Ни один расист не о обходится без обязательной для всех расистов фразы о том, что «я не расист, но…»

На рынках мексиканского штата Чьяпас многие коренные мексиканцы говорят по-испански хуже, чем большинство иностранных туристов. А если бы туристы бывали в парагвайской глубинке, они бы с удивлением поняли, что им в индейских общинах потребовался бы переводчик, как во времена конкистадоров. Можно говорить о чуде сохранения индейских культур и языков, но следует помнить, что это люди, не только превращенные властью в иностранцев на собственной земле, но и согнанные ею на самые бедные и ненужные ей земли.

В Мексике есть термин «малинчизм». Малинче была индейской любовницей завоевателя страны Кортеса. Малинчизм – это презрение ко всему собственному и преклонение перед бусами, жвачками и витринами «высших» цивилизаций. Наши соотечественники, пережившие перестройку, хорошо знают что это такое.

Все мы уже давно результат смеси разных кровей, культур и миров. Я против любого националистического или шовинистского высокомерия, кастрирующего наши горизонты. Но пока мы не научимся без стыда и комплексов смотреть на себя в зеркало – наши судьбы всегда будут решать за нас чужие.

(с) Олег Ясинский

https://t.me/olegyasynsky/320 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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