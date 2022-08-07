Мнение: О возрождении СССР… Попытка воссоздать то, чего не было в принципе?

Сейчас очень многие говорят, что нынешняя власть пытается возродить или хотя бы построить заново некий «СССР 2.0». А кое-кто даже мечтает об этом — и таких, по оценкам, немало. Разговоры о «Союзе славянских народов (под управлением из Москвы, естественно) — из той же серии.

Но что именно «строится»?

Каков план?

И каким на самом деле был прообраз?

Пишет «Толкователь» Павел Пряников. Точнее, цитирует ранее написанное, что #СССР в реальности никогда не был той автаркией, которую пытаются выстроить сейчас. И что все его успехи были следствием не конфронтации, а сотрудничества с Западом.

Мысль довольно банальная, хотя для некоторых и не очевидная. Но иллюстрация интересная.

Советский Союз строил свою индустрию на западные деньги и на западном высокотехнологичном, передовом оборудовании. Вспоминает Олег Тетерский, в 1970-е – заместитель начальника отдела компенсационных сделок Внешторгбанка СССР – как при президенте Никсоне США выделили гарантии на 500 млн долл. (примерно 3-4 млрд долл. нынешних) на строительство современных заводов, и западные концерны и банки стояли в очереди, чтобы их взяли в работу в СССР.

«Всего в кредитовании по программе «Эксимбанка» участвовало 29 разных коммерческих банков. По наиболее престижному проекту кредитования КАМАЗа на 220 млн долларов сроком на 11 лет поступило более 15 конкурентных предложений! В список профинансированных по этим кредитам объектов входили: строительство КАМАЗа (первая и вторая очередь) — 220 и 110 миллионов долларов, комплекс по производству и экспорту аммиака, (в него входили Тольяттинский аммиачный завод, аммиакопровод на Одессу, Одесский припортовый завод, заводы азотных удобрений в Тольятти, Горловке и др.) — всего около 360 млн долларов, гостиница «Международная» и Международный торговый центр в Москве — 110 миллионов и ряда других объектов.

И, оказалось, есть множество желающих непосредственно участвовать в «политике разрядки». Стоимость кредитов из-за острой конкуренции упала тогда очень сильно. Более того, Chase Manhattan Bank даже впоследствии вызывали на слушания в Конгресс США, выясняли, как он посмел русским по проекту КАМАЗа дать кредит по фиксированной ставке 7% годовых (при инфляции доллара выше 9-10%).

К середине 1970-х годов стоимость долгосрочных ресурсов для бюджетов Франции и Великобритании достигала 12–16% годовых (т. е. доходность гособлигаций), в то время как кредиты по экспорту оборудования для СССР продолжали предоставляться по фиксированной ставке, около 6,5% годовых на срок до 10–12 лет (с погашением в течение 8,5 лет)! Т.е. они дотировали нам кредиты.

Причём мы диверсифицировали кредиты, чтобы «отвязать» их от одного только доллара. Вспоминается, например, сделка 1977 года по поставке из Великобритании оборудования для заводов по производству метанола на сумму более 200 млн долларов. Английское правительство впервые потребовало применить для кредитования доллар. Мы, в свою очередь, потребовали за замену фунта стерлингов компенсацию. В виде снижения на 15–20% цены уже заключенного Минвнешторгом контракта. И добились своего – снижения суммы контракта!

В целом 1970-е годы были периодом интереснейших революционных изменений на мировых финансовых рынках, переходным периодом от ограниченного национальными границами рынка капиталов конца 1960-х годов к либеральному трансграничному рынку эпохи глобализации к середине 1980-х годов».

А ещё Олег Тетерский упоминает, что #СССР чуть не подсадил на свой газ не только Европу, но и #США. Только приход Рейгана сорвал этот замысел: «Вспоминается крупный проект «Северная звезда», поставок сжиженного природного газа в США, в том числе, с использованием метановозов ледокольного типа или даже поставок газа подводными лодками через Северный полюс».

И, в общем, при всех правителях — Ленине, Сталине, Хрущеве, Брежневе — Советский Союз активно сотрудничал с Западом или, как минимум, его частью. Даже если «ссорился» с другой частью. То есть вот такого, чтобы весь «золотой миллиард» объединился против, не было и в годы «горячих» войн.

Но суть даже не в отгораживании, а в том, что весь нынешний властный проект, условный «СССР 2.0» — есть химера. Плод фантомной боли узкой группы лиц, крайне слабо представляющих даже прошлое своей страны.

Понятно ведь, каким будет итог?

Тогда чего ради это всё?

Что оно даёт лично вам?

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