Мнение: Россияне массово хотят переехать, причины дороговизны жилья и есть ли польза от впечатлений

1. Половина россиян не удовлетворена своими жилищными условиями и мечтает поскорее переехать. И это абсолютно нормально, так как обстоятельства жизни и запросы у людей с течением времени меняются (ссылка):



Каждый второй россиянин хотел бы сменить место жительства в 2022 году, показал опрос, проведенный сервисом «Яндекс Аренда» (результаты есть в распоряжении «Ленты.ру»). Главная причина — желание переехать в более просторную и красивую квартиру.

Как выяснили интервьюеры, россияне массово (каждый пятый респондент) рассматривают переезд как возможность изменить жизненные обстоятельства, например, съехать от родителей. Порядка 13 процентов граждан хотят сократить путь до работы или учебного заведения. Найти квартиру по более выгодной цене мечтают 8 процентов респондентов.

При этом почти половина респондентов заявили, что готовы переехать, только если им удастся продать имеющуюся квартиру и купить новую. 14 процентов считают, что можно сдавать собственную квартиру и на эти деньги снимать менее дорогую, а на разницу жить. 11 процентов хотят сменить арендное жилье на собственное. Около 5 процентов готовы поменять одну съемную квартиру на другую.

Переезд раз в пять лет сочли приемлемым 42 процента опрошенных россиян. Один из респондентов в ходе исследования заявил, что за 56 лет переезжал 50 раз.

2. Профессор экономики Александр Скоробогатов объясняет, почему в тех местах, где все хотят жить, жильё заведомо дорогое (ссылка):



Возросшее благосостояние в развитом и развивающемся мире – многими оспариваемый факт. Важнейшим аргументом является фантастически подорожавшая недвижимость. «Что толку от роста зарплат, если весь он уходит на оплату жилья меньшего размера и худшего качества сравнительно с домом, где меня растили родители?», вопрошает молодой американец.

Речь, однако, идет о жилье в определенных городах. В Лос-Анжелесе жилье подорожало, а как насчет Детройта? Неявный ответ – «какое нам дело до забытого Богом места с разбитыми витринами?!».

Штука в том, что цена недвижимости главным образом зависит от расположения, а если точнее, от того, сколько имеется желающих разместиться именно в этой точке земного шара. Если желающих нет, то соответствующее место не будет стоить ничего, как, напр., квартиры в Воркуте. А при множестве желающих отбор будет производиться с помощью аукциона – кто больше заплатит, того и место.

Дороговизна жилья является отражением редкости определенных мест на планете. Чем же так хороши эти места? В каких-то случаях можно подумать, своим замечательным географическим положением. Но, все же, это не главное. В некоторых регионах солнечной Италии сейчас доступны дома за один евро, как и имеется множество городов с промозглым климатом и безумно дорогим жильем.

Главное – это где уже живет много людей и, что еще важнее, людей со статусом. Если ты находишься в непосредственной географической близости от них, то и тебя ненароком может осенить исходящая от них благодать – в виде перспективной работы, высокой зарплаты или же просто ощущения движухи.

Хотя географическое размещение людских масс многими принимается за константу, где-то могут происходить свои тектонические сдвиги. Во времена расцвета американского автопрома Детройт процветал, там жили миллионеры и кипела жизнь, а когда он пришел в упадок и процветать стали отрасли, концентрирующиеся в других городах, бурлящая жизнь перетекла в них. И с нею толпы желающих туда перебраться.

Таким образом, не следует экстраполировать ситуацию в конкретном городе на весь мир. Не вообще недвижимость стала недоступной, а просто у тебя губа не дура, и, подобно прочим, ты хочешь находиться в центре мира.

Политики делают себе карьеры, обещая населению помощью в решении квартирного вопроса, но, если посмотреть на дело с высоты птичьего полета, его удовлетворительное решение едва ли возможно. Пребывание в определенном городе или районе – это неявный признак статуса, а статус – то, что заведомо доступно лишь некоторым. Первое место в спортивном состязании может занять лишь один человек. Если из человеколюбия мы каждому выдадим по золотой медали, она утратит ценность. Москва является призом потому, что кроме нее есть еще Бийск, и то же самое можно сказать о Москва-Сити относительно Бутово.

3. В Школе Капитализма я рассказываю, почему коллекционирование впечатлений — куда как менее выгодное вложение, чем кажется после чтения модных журналов (ссылка):

Читаю в интернете волну жалоб на жизнь. Дескать, труженик-муравей всю жизнь работал, экономил, вкладывался в свою семью. Вот уже седые волосы на расчёске, да и остальной организм начал сыпаться, а зачем вся эта работа — непонятно. И даже на пенсии не получится отдохнуть, потому что до пенсии ещё дотянуть надо, а здоровье уже не то. Жизнь глупо растрачена на всякую ерунду.

Может, надо было для себя пожить? Гляжу в инстаграм Сидоровых, и горькие слёзы зависти по щекам катятся. Они и лобстеров пробовали, и на Альпах с лыжами были, и на берегу океана стояли, и девушек в Таиланде за попу щупали…