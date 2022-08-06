Упавшая из-за непогоды остановка сломала плечо жительнице Петербурга

Жительница Санкт-Петербурга госпитализирована с переломом плеча после падения остановки общественного транспорта в Невском районе из-за непогоды, информирует городское управление МЧС.

«По состоянию на 20.00 в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений… пострадал один человек… Невский район, проспект Большевиков, дом 10 корпус 1 – упала обстановка общественного транспорта, пострадала женщина 1981 года рождения», – передает РИА «Новости» информацию ведомства.

Как отметили в МЧС, пострадавшая госпитализирована с переломом плеча.

Кроме того, шквалистый ветер повалил 32 дерева. Из-за непогоды оказались повреждены и четыре автомобиля.

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