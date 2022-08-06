СКЦ разрешил выход четырех судов с продовольствием из портов Украины

Совместный координационный центр в рамках «продуктовой сделки» разрешил выход в воскресенье четырех судов с продовольствием из Черноморска и Одессы, информирует пресс-служба ООН.

«Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал проход пяти новых судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы. Четыре судна выйдут из Черноморска и Одессы, будут перевозить 161 084 тонны продовольствия, и одно судно направляется на Украину», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Ранее министерство национальной обороны Турции сообщило, что четыре сухогруза с зерном ожидают выхода из украинских портов в воскресенье.

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