Запасаемся накидками в стиле бохо и вейдерсами: 10 главных модных тенденций осени 2022

Остается немногим меньше месяца до наступления осени, а это означает, что есть смысл задуматься об обновлении гардероба. Разбираем наиболее актуальные тренды на предстоящий сезон. Эти вещи точно должны быть в наличии у каждой модницы.

Накидки в стили бохо

Осень — время года, когда нужно утепляться. Если говорить о верхней одежде, то на период бабьего лета больше подойдут накидки, а не куртки. Особенно актуальными станут вещи в стиле бохо, с этническими принтами. Также можно рассмотреть вариант пончо в более изысканном стиле.

Вязаная одежда

Летом вязаная одежда в моде, и этот же тренд перекочует в следующий сезон. Актуальными станут тотал-луки, то есть когда вы подберете верх и низ или одного цвета, или похожих смежных оттенков. Например, это может быть миди или макси-юбка с кофтой либо топом. Дополните образ эффектными аксессуарами. С вязаными вещами хорошо смотрятся браслеты и фенечки хенд-мейд.

Стиль преппи

Это стиль с отсылкой к школьной форме (на главном фото). Здесь преобладают плиссированные юбки, атласные балетки, вязаные свитера в ромбики, туфли с закругленным носком, высокие гольфы. Данные образы могут смело создавать молодые девушки со стройной фигурой. А вот в зрелом возрасте стилистики преппи стоит избегать.

Майка

Классическая белая майка — это мастхэв на любой сезон. И текущим летом, и предстоящей осенью это изделие будет составлять основу гардероба. Майку можно сочетать с обычными и укороченными брюками, джинсами, шортами, юбками. Это универсальная и незаменимая вещь. Особенно модной является белая майка с эмблемой любого известного бренда (логотипомания не сдает позиций).

Корсет

Многие мировые бренды на недавних показах мод представили образы с корсетами. Чтобы эту деталь было хорошо видно, ее надевают поверх футболок и рубашек для создания строгого образа «госпожи». Корсеты хорошо сочетаются с юбками миди и с элегантными туфлями на каблуках. Образ не получится провокационным, если подобрать корсет в тон к рубашке.

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Кожаные изделия

Одежда из кожи уверенно захватывает подиумы. В предстоящем осеннем сезоне она не будет сдавать своих позиций. Актуальными станут не только кожаные юбки, но также и брюки и юбки. Необязательно вещи должны быть черного или коричневого цвета. Приветствуются в первую очередь яркие и насыщенные оттенки.

Вещи из твида

Если вы задумываетесь о создании стильного делового образа, тогда обратите внимание на комплекты-двойки из твида. Речь идет о пиджаке в сочетании с миди-юбкой. Образ можно дополнить сумкой из того же материала, классическими туфлями-лодочками. Расцветка остается на ваше усмотрение. В плане комплекта из вида рекомендуется обратить внимание на принт в клетку.

Вейдерсы

Если говорить об актуальной обуви, то можно выделить очень высокие сапоги. Они-то и называются вейдерсами. Длина такой обуви — выше колен, почти до середины бедра. Плюс заключается в том, что такие сапоги создают иллюзию бесконечных ног. Им можно носить с брюками и с юбками.

Розовый цвет

Наиболее актуальным цветом предстоящего осеннего сезона станет розовый. Вы можете выбирать любой оттенок: от бледно-розового до насыщенной фуксии. Создавайте эффектные образы (лучше всего тотал-луки) с преобладанием данного цвета. Яркие краски в одежде помогут сохранить оптимистичный и жизнерадостный настрой в дождливую очень.

Футуристическая эстетика

Футуристическая эстетика представлена в одежде необычного дизайна, с преобладанием массивных конструкций, «тяжелых» и громоздких элементов. В чем-то это перекликается с байкерским брутальным стилем. Если хотите создать такой модный образ, то включите в лук кожаную куртку наподобие косухи. Дополните образ с помощью обуви на массивной подошве.