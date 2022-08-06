Мнение: Россия стабильна, США вовлечены и 10 причин не поддерживать оппозицию

1. На заглавной карте обозначены страны, в которых с начала 2022 года прошли мощные протесты, восстания, перевороты или правительственные кризисы, которые привели к досрочным отставкам лидеров стран. Как видно, несмотря на многолетние мантры о том, что Россия шатается, и власть в ней вот-вот упадёт, на эту карту наша страна не попала.



Если внести на карту данные не за год, а за последние 10 лет, Россия так и останется бастионом стабильности. Последние крупные протесты у нас были в 2012-2013 годах, да и то, их крупность и значимость спорна. А вот в США, например, в прошлом году, после фальсификации выборов демократами разъярённая толпа не без успеха штурмовала Капитолий.

2. В МИД России указывают, что американцы не просто отправляют на Украину оружие и не просто инструктируют, как его использовать, но и предоставляют данные о целях, куда стрелять (ссылка):



США уже фактически вовлечены в боевые действия на Украине. Об этом во вторник, 2 августа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Поставка вооружений сопровождается не просто инструктажем по его применению, а в данном случае они выполняют функцию наводчиков в чистом виде», — отметила дипломат в ходе брифинга.

США воюют с Россией, это было понятно с самого начала. Воюют ограниченными средствами и чужими руками (если не считать американских наёмников и вот это самое участие в наводке). Но тем не менее американцы сейчас вполне открыто пытаются убить как можно больше русских солдат и как можно дольше затянуть военные действия.

Вывод отсюда однозначный: США – наш враг, американское государство – наш враг. Американские СМИ, – а точнее, их демократическое крыло, подконтрольное правящей партии в Вашингтоне – современный аналог геббельсовской пропаганды. Спорить с этим можно, но только при условии, что ваша любовь к США принуждает вас закрывать глаза на неприятные факты.

3. Любопытный список из 10 причин, по которым даже «думающие люди» не должны сегодня поддерживать прозападную российскую оппозицию (за авторством Дмитрия Гололобова, ссылка):

1. Многие “профессиональные” оппозиционеры давно пересидели на своих “оппозиционных постах” и Путина, и Брежнева, и даже Ивана Грозного. Мозги и взгляды закостенели. Люди примелькались и надоели. Это все-таки оппозиция, а не филиал Политбюро.

2. Практически полное отсутствие какой-нибудь “положительно повестки”. “Только дайте нам власть, а там мы уж переделим военный бюджет в образовательный, медицинский и социальный” – это не повестка. Грохнуть 20 лет восстанавливаемую армию – это преступление.

3. Единая манера публичного поведения на многие годы: грязно ругать и во всем обвинять Путина. Чисто логически, если бы Путин был действительно так плох, то России развалилась бы десять лет назад. Ну или бы спонтанно произошла революция.

4. Предельно тесное сотрудничество с самыми русофобскими западными силами. Вспомним Высоцкого: “У меня много претензий к властям, но я не буду с вами их обсуждать”. Куда это ушло?

5. Не меньшее чем у чиновников стремление к ВИП-исключительности и привилегия. Якобы “независимый” суд нужен им только для люстраций политических оппонентов.

6. Политическое выживание только в пределах установленной “протестной” повестки. При попытке им задать непростой и нестандартный вопрос немедленно срываются в истерику и обвиняют в “служении кровавому режиму”.

7. Готовы пойти на любые человеческие жертвы в стремлении “нагадить режиму и Путину”. Готовы из-за границы или укромных офисов требовать “идти вперёд на баррикады и свергать власть”. Когда речь идет о помощи “вышедшим в тираж”, немедленно сливаются.

8. Откровенное вранье, подтасовки и фейки – одно из основных орудий манипуляций общественным сознанием. Пойманные на этом, сразу звереют и орут: “Все равно, это очень похоже на правду!”

9. Роскошная жизнь на западные гранты и донаты лохов. Алексей Анатольевич на них дочку в Стэнфорде аж учит, а у него еще и сынок подрастает. Ну реально же противно.

10. Полное пренебрежение к рядовому россиянину из глубинки. “Да у них мозги разрушены путинской пропагандой! Стадо!”