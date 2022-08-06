Биолог Андрей Козлов назвал появившиеся в ходе эволюции человека новые органы

Человек в результате эволюции получил новые органы. Об этом сообщает профессор Политехнического университета в Санкт-Петербурге Андрей Козлов. Он рассказал, что сравнительно недавно у людей образовалась ткань, покрывающая центральный канал спинного мозга.

Эксперты провели исследование и выяснили, что по всем признакам эта ткань напоминает опухоль нервной системы, но ее клетки не являются злокачественными.

Также, по мнению эксперта, не так давно по эволюционным меркам человек получил плаценту, простату, молочные железы и жировые клетки. Также появились новые участки генома, но их еще предстоит изучить.