 

В Турции сообщили о четырех ожидающих выхода из портов Украины сухогрузах с зерном

06.08.2022, 22:10, Новости дня
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Четыре сухогруза с зерном ожидают выхода из украинских портов в воскресенье, информирует министерство национальной обороны Турции.

«В результате контактов министра Хулуси Акара и интенсивной работы и координации в Совместном координационном центре в Стамбуле завтра из украинских портов выходят четыре корабля, один из Одессы и три из Черноморска», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее Минобороны России подтвердило выход трех сухогрузов с зерном из портов Украины.

До этого Минобороны Турции подтвердило выход в пятницу утром из портов Украины трех сухогрузов с зерном: Navistar, Rojen и Polarnet.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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