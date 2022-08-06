В Турции сообщили о четырех ожидающих выхода из портов Украины сухогрузах с зерном
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Четыре сухогруза с зерном ожидают выхода из украинских портов в воскресенье, информирует министерство национальной обороны Турции.
«В результате контактов министра Хулуси Акара и интенсивной работы и координации в Совместном координационном центре в Стамбуле завтра из украинских портов выходят четыре корабля, один из Одессы и три из Черноморска», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее Минобороны России подтвердило выход трех сухогрузов с зерном из портов Украины.
До этого Минобороны Турции подтвердило выход в пятницу утром из портов Украины трех сухогрузов с зерном: Navistar, Rojen и Polarnet.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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