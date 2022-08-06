Мнение: Трогательная мина Лепесток

Пожалуй, так называемые «гуманные» средства ведения войны – едва ли не самые подлые изобретения человечества. Вот как рассказать о советских (!) минах «Лепесток», ставших печально известными по результатам обстрелов Донецка?

Наверно, надо вспомнить известную старшему поколению его любимую комсомольскую песню – про комсомольцев-добровольцев, которые «уходили на гражданскую войну». Там, значит, подруга поет другу-комсомольцу такое:

«А еще, родной, желаю

Я желаю всей душой

Если смерти – то мгновенной,

Если раны – небольшой».

В СССР это пели из каждого утюга – я поэтому и запомнил. Хотя теперь, обогатив свою память всеми знаниями, накопленными человечеством, я уже склонен думать, что сей куплет пела будущему боевику не какая-то подружка, а сама Родина-Мать: больно уж хозяйский, государственный подход продемонстрирован. В самом деле, почему такой странный дуплет – или сдохни сразу, или небольшая рана?

А это и есть суть «гуманного» оружия – нанести неприятелю ДВОЙНОЙ урон. Ведь что на самом деле ждет государства от солдата, если уж ему как-то угораздило подставиться под пулю или бомбу неприятеля: именно этих двух наиболее подходящих вариантов. Если мгновенно убило – ок, подбираем сразу замену из резервистов, этого – в братскую могилу; если не дай бог ранило – лучше, если легко: тогда мы его в медсанбат, там по-быстрому залатаем – и опять на фронт. Красота! Хуже всего, если рана тяжелая, еще хуже – оставляющая инвалидом: тогда раненого, мигом ставшего обузой, сначала долго лечи, тратя на него дефицитные лекарства и время медперсонала (тоже, между прочим, военных на службе!) – а потом еще и корми его до конца жизни, поскольку никакой пользы ни на фронте, ни даже в народном хозяйстве принести не сможет, а просто пристрелить его все та же гуманность не позволяет!

В этом подлом расчете – вся суть «лепестковых» мин. Боезаряд там минимальный – 60-70 грамм тротила. Убить он чаще всего неспособен – на это и не рассчитан. Это противопехотная мина; если на нее наступить, она «просто» отрывает ногу. Или даже ступню. То есть получается тот самый случай, которого так не хотела комсомолка из песни, столь любимой нынешними агрессивными пенсионерами: и не мгновенная смерть, и не легкая рана. Безногий в атаку уже не побежит, для работы он тоже малопригоден – вот и допнагрузка на органы соцобеспечения. Бинго!

Очень мерзкая штука, эти противопехотные мины. Но говорят же, что они запрещены? Да, есть на этот счет целый «Оттавский договор», или «Оттавский процесс»: на сегодня уже 163 государства подписали соглашение о полном запрете и производства, и ХРАНЕНИЯ противопехотных мин. РФ, как нетрудно догадаться, в число подписантов не входит.

Из Вики: «Договор предусматривает полный отказ от применения противопехотных мин, прекращение их производства и накопления, уничтожение запасов в четырёхлетний срок (за исключением минимального количества, необходимого для разработки методов обнаружения и извлечения или уничтожения[5]) и разминирование минных полей в десятилетний срок…. По состоянию на 14 декабря 2017 года в мире насчитывалось 163 государства-участников договора. 30 государств не являлись участниками договора. Одно государство подписало, но не ратифицировало конвенцию. В число стран, отказавшихся подписать договор, входят три из пяти постоянных членов СБ ООН: КНР, Российская Федерация и США, а также Индия, Пакистан и большое количество ближневосточных государств».

Мерзость. Совсем уж запредельная мерзость – разбрасывать такие мины среди городов, делая их уже не противопехотными, а «противоженскими» и «противостариковскими», а то и «противодетскими». Это то, в чем Россия обвиняет сейчас Украину – в том, что она якобы «засеивает» «лепестками» Донецк в ходе обстрелов («лепестки» не надо как-то специально устанавливать – они разбрасываются снарядами кассетным образом на широком пространстве). Война, стало быть, вызывает озверение и расчеловечивание с обеих сторон, хотя возмущение России применением «лепестков» выглядит несколько наигранным: если мы так возмущаемся, почему мы сами храним такие «мины»? Почему не уничтожили их до сих пор, почему не подписали Оттавский договор? Вот Молдавия, как сообщает Вики, весь свой запас (оставшийся от совка) противопехотных мин показательно уничтожила.

А в целом: «лепестки» и на Украине, и в России – это ведь наследие совка. Это СССР наклепал их миллионами, и активно применял – например, в Афганистане. Большое количество стариков-афганцев с оторванными ступнями – это «подарок» от советских. Все мы на постсоветском пространстве – дети и наследники советского монстра.