Мнение: Клетки для нацистов

Подготовка клеток для суда над нацистами в Мариуполе. В июне заявлялось, что процесс над украинскими военными преступниками должен пройти в Мариуполе во второй половине августа и стать частью серии открытых процессов, которые должны пройти на территории ДНР над украинскими нацистами из "Азова" и ВСУ, а также над иностранными наемниками.

По ряду обвинений подсудимым может грозить смертная казнь, мораторий на которую в ДНР недавно отменили.

Несколько наемников уже приговорены к смертной казни и они сейчас пытаются оспорить приговор в рамках установленных процедур.

Если суд им откажет, то лишь помилование со стороны Пушилина, может остановить жернова правосудия.

Британия выменивать своих наемников желания не изъявила.

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