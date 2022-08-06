Le Monde – Пелоси прохладно приняли в Сеуле и Токио после провокационного визита на Тайвань

Визит Ненси Пелоси на Тайвань смутил лидеров Японии и Южной Кореи, нацеленных на укрепление сотрудничества с США, но не желающих ссориться с Пекином, пишет Le Monde. Как передаёт издание, власти Токио с беспокойством отреагировали на начатые Пекином после отъезда Пелоси учения, угрожающие безопасности Японии. А президент Южной Кореи и вовсе отказался встретиться со спикером американского конгресса, боясь поставить под угрозу будущую поездку главы МИД страны в Пекин.



AP

Визит спикера американского конгресса Ненси Пелоси на Тайвань поставил в неловкое положение двух главных союзников американцев в Восточной Азии, Японию и Южную Корею, которые предпочитают «не злить своего китайского соседа», сообщает Le Monde.

Как передаёт газета, эта тема занимала центральное место в ходе встреч Пелоси с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и спикером нижней палаты парламента Хироюки Хосодой 5 августа, на фоне проведения «разгневанным» Китаем военных манёвров с боевыми стрельбами вокруг Тайваня, которые продлятся до 7 августа.

Китайские учения, призванные наказать Тайбей, также направлены на привлечение внимания Вашингтона и Токио, считает издание. К примеру, Пекин, не колеблясь, произвёл ракетный залп в исключительной экономической зоне Японии. Кисида назвал этот шаг «серьёзной проблемой, которая затрагивает нашу национальную безопасность и безопасность наших граждан» и призвал к немедленному прекращению учений.

Хотя официальный представитель правительства Хирокадзу Мацуно не стал комментировать тайваньский визит Нэнси Пелоси, источники в японских дипломатических кругах признают: «Если бы мы могли высказать своё мнение, мы бы сказали, что это не очень хорошая идея». Это намёк на то, что с Токио не проконсультировались по поводу визита американского политика, поясняет газета.

Реакция Китая подтверждает, что Японии сложно отстраниться от возможного конфликта вокруг Тайваня. «Американцы мобилизовали морские и воздушные средства со своих баз в Японии, в частности, на Окинаве, чтобы обеспечить безопасность визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Таким образом, в случае конфликта Япония не застрахована от китайских ракет», — отмечает специалист по вопросам безопасности Университета Мейкай Тэцуо Котани.

К беспокойству Японии по поводу безопасности добавляется обеспокоенность экономическими вопросами, пишет газета. Проводимые манёвры показывают, что Китай может установить блокаду Тайваня, что угрожает японским рыболовам, ведущим промысел менее чем в 100 километрах от острова. Морские и воздушные рейсы вблизи Тайваня на время учений были отменены или перенаправлены. Однако, по мнению профессора Котани, «такого рода массовые учения могут стать в ближайшие несколько лет обычным делом».

В политическом плане нынешний кризис представляет сложность для японского правительства, приверженного и укреплению союза с американцами, и поддержке Тайваня, но не до такой степени, чтобы разорвать отношения с Пекином, замечает издание. Текущее положение может вынудить Японию против своей воли покончить с этой двойственностью, отмечается в статье.

Токио тем более смущён сложившейся ситуацией, учитывая, что правительство готовит к сентябрю мероприятия, посвящённые 50-летию нормализации дипломатических отношений с Китаем. Надежда на то, что они пройдут по плану, угасает, констатирует Le Monde. Пекин уже отменил встречу в Пномпене на полях переговоров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии между главой японского МИД Ван И и его японским коллегой Ёсимасой Хаяси.

Раздражение, вызванное тайваньским визитом Нэнси Пелоси, было заметно и в Сеуле, пишет газета. Спикер американского конгресса смогла встретиться только с председателем Национального собрания Ким Джин Пе, но не с президентом Юн Сок Ёль. Рискуя вызвать недовольство Вашингтона, Юн под предлогом своего отпуска согласился лишь на телефонный разговор.

Нэнси Пелоси также не смогла побеседовать ни с кем из представителей южнокорейских служб безопасности. «Наша позиция заключается в продолжении тесных контактов с заинтересованными странами региона под флагом поддержания регионального мира и стабильности посредством диалога и сотрудничества», — пояснили в администрации президента Южной Кореи. Кроме того, Сеул не хочет провоцировать китайского соседа до поездки в Пекин министра иностранных дел Пак Кын Хе, поясняет газета.