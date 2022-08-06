 

Фитнес-браслеты научат определять ранние признаки деменции

06.08.2022, 20:55, Разное
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Новое исследование научных сотрудников Школы общественного здравоохранения Блумберга имени Джона Хопкинса доказало, что по особенностям активности можно определить деменцию на ранних стадиях развития. Помогут в этом фитнес-браслеты.

Был проведен эксперимент с участием 585 добровольцев. Люди носили браслеты, а ученые проанализировали состояние их здоровья и фиксировали особенности активности в течение дня.

Оказалось, что основные моменты, которые отличали здоровых людей от добровольцев с деменцией, происходили в период с полудня до шести часов вечера. В это время участники эксперимента со старческим слабоумием в среднем меньше двигались.


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