Повышена долговечность перовскитных солнечных батарей при помощи машинного обучения

Специалисты из Соединенных Штатов Америки и РФ разработали новый вид персковитов на основе стабильных соединений висмута и серебра. Созданные панели отличаются прочностью и качеством.

Ключевой недостаток персковитов – подверженность влиянию внешних факторов, включая влагу, повышенные температуры, кислород. К тому же делают их с добавлением свинца, что повышает токсичность производства и утилизации для людей и окружающей среды.

Новые персковиты лишены этих минусов благодаря искусственному интеллекту. Алгоритм помог ученым искать деформации материала и их причины. Специалисты же, в свою очередь, нашли способы ликвидировать дефекты и предотвратить их появление в процессе эксплуатации.