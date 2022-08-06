 

Повышена долговечность перовскитных солнечных батарей при помощи машинного обучения

06.08.2022, 20:55, Разное
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Специалисты из Соединенных Штатов Америки и РФ разработали новый вид персковитов на основе стабильных соединений висмута и серебра. Созданные панели отличаются прочностью и качеством.

Ключевой недостаток персковитов – подверженность влиянию внешних факторов, включая влагу, повышенные температуры, кислород. К тому же делают их с добавлением свинца, что повышает токсичность производства и утилизации для людей и окружающей среды.

Новые персковиты лишены этих минусов благодаря искусственному интеллекту. Алгоритм помог ученым искать деформации материала и их причины. Специалисты же, в свою очередь, нашли способы ликвидировать дефекты и предотвратить их появление в процессе эксплуатации.


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