 

Генная инженерия помогла ученым США из Университета Райса взломать мозг дрозофил

06.08.2022, 19:30, Разное
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Ученые выяснили, что через термочувствительный ионный канал можно в 50 раз быстрее активировать нейронные цепи, чем с помощью других современных технологий. Это позволило разработать дистанционную беспроводную систему для воздействия на нейроны.

В экспериментах специалисты проверяли работу технологии на плодовых мушках дрозофилах. Результаты оказались успешными и продемонстрировали перспективность использования технологии в будущем.

Проводили исследования специалисты из Университета Райса в Соединенных Штатах Америки. Они применят полученные данные для разработки методов терапии паралича.


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