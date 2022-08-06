Генная инженерия помогла ученым США из Университета Райса взломать мозг дрозофил

Ученые выяснили, что через термочувствительный ионный канал можно в 50 раз быстрее активировать нейронные цепи, чем с помощью других современных технологий. Это позволило разработать дистанционную беспроводную систему для воздействия на нейроны.

В экспериментах специалисты проверяли работу технологии на плодовых мушках дрозофилах. Результаты оказались успешными и продемонстрировали перспективность использования технологии в будущем.

Проводили исследования специалисты из Университета Райса в Соединенных Штатах Америки. Они применят полученные данные для разработки методов терапии паралича.