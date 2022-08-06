Найденные руины древней крепости могут оказаться затерянным королевским городом Натуния

Специалисты заявили, что они, возможно, обнаружили древний царский город Натунию. Находку сделали в иракском Курдистане в реке Капрос. Хоть это было и в 2009, исследования возобновились только недавно.

По мнению специалистов, найденные останки крепости могут означать, что на этом месте некогда располагался город Натуния. К тому же анализ барельефов и остатков сооружений показал, что они относятся именно к той эпохе.

Напомним, что город Натуния существовал во время Парфянского царства, располагавшегося на севере Месопотамии во второй половине первого тысячелетия до нашей эры.