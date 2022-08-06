 

Северная Македония передала Украине танки и самолеты

06.08.2022, 19:20, Новости дня
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Северная Македония предоставила Украине танки и самолеты, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Много народов сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо в виде танков и самолетов», – написал Подоляк на своей странице в соцсетях, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что власти Северной Македонии должны передать Киеву четыре штурмовика Су-25, купленные у Украины в 2001 году, информация о передаче полностью засекречена. Скопье приобрело данные самолеты у Киева во время конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения в 2001 году. С 2004 года эти Су-25 не летали и были подготовлены к продаже.

До этого сербское национальное телевидение сообщило, что Минобороны Северной Македонии подтвердило передачу Украине танков Т-72. Речь идет о танках «третьего поколения», состоящих в подразделении, которое вскоре будет расформировано. При этом ведомство не уточнило, сколько танков было передано украинской стороне.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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