Медведев заявил о конфискованном «преступно нажитом» Киевом имуществе

Российские военные успешно возвращают жителям Донбасса то, что преступно нажил киевский режим, пока президент Украины Владимир Зеленский выступает с инициативой конфисковать российское имущество, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступнонажитого имущества киевского режима и его обращением в собственность Российской Федерации успешно занимаются наши Вооруженные силы», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов РФ на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.

Согласно украинскому закону, вступившему в силу 24 мая, российские активы могут быть изъяты только по решению СНБО. После этой даты СНБО принял лишь одно решение о введении санкций, оно касалось высшего руководства России. Как сообщил 26 июля министр юстиции Украины Денис Малюська, в Минюсте ожидают новых решений СНБО и начала изъятия активов РФ «где-то в августе».

Также в Киеве рассказали, что начнут приватизацию в Украине с предприятий, перерабатывающих зерно.

—