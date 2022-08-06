 

Медведев заявил о конфискованном «преступно нажитом» Киевом имуществе

06.08.2022, 19:20, Новости дня
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Российские военные успешно возвращают жителям Донбасса то, что преступно нажил киевский режим, пока президент Украины Владимир Зеленский выступает с инициативой конфисковать российское имущество, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступнонажитого имущества киевского режима и его обращением в собственность Российской Федерации успешно занимаются наши Вооруженные силы», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов РФ на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.

Согласно украинскому закону, вступившему в силу 24 мая, российские активы могут быть изъяты только по решению СНБО. После этой даты СНБО принял лишь одно решение о введении санкций, оно касалось высшего руководства России. Как сообщил 26 июля министр юстиции Украины Денис Малюська, в Минюсте ожидают новых решений СНБО и начала изъятия активов РФ «где-то в августе».

Также в Киеве рассказали, что начнут приватизацию в Украине с предприятий, перерабатывающих зерно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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