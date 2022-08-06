 

Глава МАГАТЭ предупредил о риске ядерной катастрофы после обстрела Запорожской АЭС

06.08.2022, 19:20, Новости дня
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Обстрел Запорожской АЭС вызывает крайнюю озабоченность и подчеркивает реальный риск ядерной катастрофы, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе АЭС, что подчеркивает реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами», – приводит ТАСС заявление главы МАГАТЭ.

По его словам, военные действия, которые ставят безопасность Запорожской АЭС под угрозу, «совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой».

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал атаку на Запорожскую АЭС актом ядерного терроризма.

Напомним, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.

Ранее в Энергодаре сообщили, что в результате обстрела ВСУ оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков АЭС, на месте начался пожар.

Власти Запорожской области заявили, что украинские военные пытаются нарушить систему охлаждения реакторов Запорожской атомной электростанции, чтобы вызвать техногенную катастрофу.

Физик-ядерщик Александр Боровой в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Киев с помощью обстрелов ЗАЭС хочет посеять панику среди населения, у местных жителей до сих пор остается нервозность после чернобыльской катастрофы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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