 

Скандалы: Обыски в банке «Траст» могли иметь целью надавить на Эльвиру Набиуллину

06.08.2022, 19:10, Разное
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Эксперты назвали возможной причиной мероприятий в банке оказание нажима на противников присоединения «Открытия» к ВТБ

Как считают эксперты, приход силовиков в банк «Траст» может быть связан с попыткой присоединения банковской группы «Открытие» к корпорации ВТБ, против которой якобы выступает руководство ЦБ РФ. Как писали СМИ, в Москве прошли обыски в офисах банка, который входит в банковскую группу «Открытие». Сообщается также, что был задержан директор департамента специальных проектов банка Дмитрий Попков, который курировал программу по возврату незаконно выведенных из России средств «Траста».

По данным, озвученным в Высоком суде Лондона, за выводом денег «Траста» стояли его бывшие собственники: Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов. По решению британского суда, они должны вернуть «Трасту» баснословные 900 миллионов долларов.

Банк «Траст» отвечал за возврат не только своих активов, но и других проблемных кредитных организаций, оздоровлением которых занимался вышестоящий банк «Открытие». Решение о передаче проблемных кредитных организаций под управление «Открытия» принимал Центробанк России. Непосредственно за работу с проблемными банками в группе «Открытие» отвечал «Траст».

Задержание топ-менеджера «Траста», по некоторым сведениям, связано с конфликтов, развернувшимся вокруг группы «Открытие». Речь может идти о попытке присоединения банка к корпорации ВТБ под брендом последней. Такую инициативу якобы рассматривали в правительстве России, однако против выступили глава Центробанка Эльвира Набиуллина, а также глава самого «Траста» Александр Соколов и президент ФК «Открытие» Михаил Задорнов. Именно оказание давления на противников присоединения «Открытия» к ВТБ и могли иметь целью прошедшие в офисах «Траста» следственные мероприятия, а также — смещение с должности главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Виктор Сорокин


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