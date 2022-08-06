 

Мнение: Сколько татар в Афганистане?

06.08.2022, 19:05, Разное
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На VIII съезд Всемирного конгресса татар, оказывается, отказались приезжать делегации татарских диаспор из Украины, Финляндии, США, Австралии, Литвы, Польши…..

Из Турции делегаты тоже не приехали.  Может, прознали, что на сьезде будет принята резолюция в поддержку спецоперации России на Украине, вот и не захотели в этом уаствовать, сохранив нейтралитет? 

Но были делегаты из ДНР и ЛНР. И даже из Афганистана в Казань прилетела солидная делегация в составе 13 человек. Оказывается, в Афганистане проживает огромное количество татар. Точное количество никто не знает, но называются цифры от 350 тыс до 700 тыс человек.

И вот что удивительно. Долгие годы считалось, что в мире проживает 7 млн. татар. Из них 5,5 млн. – в России. А тут, вдруг, заявляется новое количество татар в мир – 10 млн. Откуда взялись «лишние» 3 миллиона? Уж не из Афганистана ли с Донбассом?

На снимках:
– делегаты съезда поют неофициальный гимн татарского народа «Туган тел»
–  зачитывание приветствиz президента России Владимира Путина делегатам VIII съездf Всемирного конгресса татар
фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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