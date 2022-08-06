Разве что Настя Решетова – Личное мнение

Тимати пожаловался на то, что ему не с кем обсудить современное искусство, которым он увлекается.

Мне не с кем особо обсудить искусство. Девушки в нем не понимают, разве что Настя Решетова — она провела со мной много времени и начала разбираться, сейчас неплохо шарит, кто есть кто, почем и где достать.



Фото: Соцсети

Валь, ну, ты, надеюсь, поняла, что это высказывание адресовано тебе? Если нет, то ходи сюда, разжёвывать буду.

Юнусов всегда выстраивает отношения с женщинами в формате треугольника. Это его «фишка». Зачем? А чтобы вы не зазнавались и знали своё место: в полуприседе, ссутулившись, у ноги.

Нет, я ни в коем случае не утверждаю, что Тимка трахает Настю. Вряд ли.

Он просто даёт тебе, Валя, понять, что с бывшей у него — крепкая связь, основанная не только на общем сыне, но и на любви к ядовито розовым Микки Маусам, канареечным покемонам и прочей бестолковой дряни по лютым ценам.

То же самое Тимати проворачивал и с Решетовой.



Фото: Соцсети

Когда Юнусов уже жил с Настей, он ездил отдыхать с ней, с Шишковой, с дочкой от Шишковой и, конечно же, с Симоной. Всех разом загружал в лодку и катал по Средиземноморью.

Будучи крайне не уверенным в себе человеком, Тимати пользуется хитрой (как ему кажется) тактикой в отношениях: создаёт в неумных головах своих баб любовные треугольники, заставляя их, тем самым, друг с другом конкурировать.

Так он повышает свою значимость.

Но если девушка не разбирается в арте, то ты просто потратишь кучу времени, денег и сил, а она была бы рада просто браслету или сумке из магазина, зачем ей такие подарки.

Поняла, Валя? Ты не разбираешься в арте, а потому давай — радуйся браслету или сумке.

А вот Настя — та разбирается: ей на день рожденья Тимур, возможно, подарит Губку Боба. Чисто по-дружбе. Ты же, Валя, ревнуй, теряй уверенность в себе и всё больше и больше, в твои 19, попадай под влияние 40-летнего закомплексованного холостяка на каблуках.

И зачем тебе это?

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