 

В результате израильских ударов в Газе погибли 13 палестинцев, более 100 получили ранения

06.08.2022, 18:20, Разное
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С пятницы в результате израильских обстрелов сектора Газа погибли по меньшей мере 13 палестинцев.
Еще 114 человек получили ранения. Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на министерство здравоохранения прибрежного анклава сообщил, что в результате нападения на Хан-Юнис погибли два палестинца.

Еще несколько человек получили ранения и были доставлены в больницу. Многие другие также получили ранения и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По данным Министерства здравоохранения Газы, многие другие люди также были ранены и доставлены в больницы в критическом состоянии. Это произошло, в частности, из-за нехватки медикаментов и отключения электроэнергии в клиниках.

По данным израильской стороны, в ходе рейда погибли 15 боевиков. Исламский джихад также признал гибель семи боевиков. Арабские спутниковые телеканалы сообщают, что египетские посредники продолжают попытки урегулировать конфликт и достичь гуманитарного прекращения огня между радикальными палестинскими фракциями Израиля.


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