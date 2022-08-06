Алжир осуждает операции израильских военных в секторе Газа

Израильская военная операция в секторе Газа решительно осуждается Алжиром. Жестокое нападение оккупационных войск израильской армии на сектор Газа решительно осуждается.

Алжир также выразил глубокую озабоченность этой опасной эскалацией. Эта опасная эскалация усугубляет нарушения прав гражданского населения и явно нарушает все применимые международные законы и решения”, – говорится в заявлении.

Израильские военные заявили, что в результате первого удара погибли 15 террористов. Они также заявили, что министр обороны Израиля Бени Ганц подписал приказ о мобилизации 25 000 солдат из резерва по “оперативным причинам” в пятницу.

Согласно армейской прессе, Авив Кохави, начальник штаба армии Еврейского государства, приказал в пятницу военным перейти в режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный центр в связи с ситуацией в секторе Газа.