Министерство иностранных дел России призывает стороны в конфликте между Израилем и Палестиной прекратить насилие

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06.08.2022, 18:20, Разное
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Россия призывает все стороны, вовлеченные в конфликт между Израилем и Палестиной, проявлять максимальную сдержанность, остановить эскалацию или вооруженные действия и вернуться к прочному прекращению огня.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботнем комментарии по поводу эскалации напряженности в секторе Газа.

В комментарии говорится, что Москва обеспокоена возможностью “нового витка” насилия в рамках палестино-израильского конфликта. – Дипломат отметил, что израильские авиаудары по сектору Газа 5 августа спровоцировали новую эскалацию. “В ответ палестинские боевики начали неизбирательные обстрелы израильской территории”.

По словам Захаровой, в результате израильской атаки погибли 10 палестинцев, еще более 80 пострадали. “Мы обеспокоены этими событиями и опасаемся, что Израиль вновь начнет полномасштабный конфликт и усугубит гуманитарный кризис в Газе”, – заявила Захарова. РФ выступает за двухгосударственное решение палестино-израильской словесной войны и подтвердила свои принципы, отраженные в резолюциях ГА ООН и резолюциях Совета Безопасности ООН.

Мы отмечаем, что урегулирование циклического насилия невозможно без переговорного процесса. Результатом этого процесса должно стать признание национальных прав палестинцев на создание независимого государства в границах 1967 года. По сообщениям, Тайсир Аль-Джаабари был убит в результате нападения на многоэтажные жилые дома в городе Газа. Он является командиром “Сарай аль-Кудс”, “Компании Иерусалима”, которая контролирует регион на севере Израиля. По данным израильской стороны, в ходе рейда погибли 15 боевиков. Исламский джихад также признал гибель семи боевиков.


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