 

Оказалось, что клетки хорошо работают по отдельности и принимают правильные решения

06.08.2022, 18:07, Разное
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Специалисты из Цюрихского университета определили, что клетки могут работать и принимать решения не только по поступлению внешних сигналов, но и с помощью информации, которую они получают изнутри.

Некоторые клетки могут принимать решения. Оказалось, они работают куда более автономно, чем ученые считали ранее. Исследование помогло определить, что помогает тканям мультимодальное восприятие, которое позволяет учитывать не только внешние, но и внутренние данные.

Случается, что внутренние сигналы могут подавлять внешние, поэтому при онкологии клетки становятся устойчивыми к лекарствам, а это является серьезной преградой для терапии рака. Бороться с такими сбоями поможет определение контекстуальных сигналов и их изменение.


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