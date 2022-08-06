В Петербурге на женщину упала остановка
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Петербург за несколько часов накрыл мощный шторм, сильные порывы ветра повалили остановку общественного транспорта на проспекте Большевиков.
В результате ЧП пострадала женщина, которую павильон задел. Сильный ветер сорвал остановку с места и отбросил от дороги к зеленым насаждениям, передает ФАН со ссылкой на Telegram-канал Мегаполис | ДТП и ЧП | Петербург.
На месте павильона разбросаны осколки битого стекла, лежит пострадавшая, которой помогают прохожие. О подробностях инцидента не сообщалось.
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