После гибели детей в машине в Дагестане возбудили дело

Маленькие мальчик и девочка получили тепловой удар в автомобиле в Дагестане, оба умерли, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону.

«По факту смерти двух детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности). Смерть детей стала возможной ввиду оставления их лицами, обязанными иметь о них заботу, без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенном возможности принять меры к самосохранению по малолетству», – говорится в сообщении на сайте СУ СКР по Дагестану.

По данным следствия, 5 августа в селе Вперед Кизлярского района в обеденное время пропали двухлетняя девочка и четырехлетний мальчик, которые находились в гостях у своей бабушки. Примерно в 16 часов дети были обнаружены в салоне автомобиля, припаркованного у соседнего дома. Они были доставлены в Кизлярскую центральную городскую больницу, где констатирована смерть последнего, а девочка в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение с диагнозом: тепловой удар, отек мозга. Утром 6 августа девочка скончалась.

Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в результате пожара в двухквартирном деревянном доме в селе Колбинка Молчановского района Томской области погибли пятеро детей.

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