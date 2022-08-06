В Петербурге из-за ливня затопило вокзал и магазины

В Санкт-Петербурге из-за сильного ливня затопило магазины и другие места общественного пользования, из-за большого количества осадков случилась авария в системе канализации.

Подтопления есть, в том числе, и на Московском вокзале Санкт- Петербурга, передает РенТВ.

Кроме того, на пересечении улиц Планерная и Савушкина забил фонтан высотой с шестиэтажный дом. Уточняется, что авария в системе канализации произошла из-за большого количества осадков.

«Бригада ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» оперативно прибыла на место выброса водовоздушной смеси на улице Савушкина. Проведено обследование и работы по локализации вытекания. В настоящий момент сети предприятия по указанному адресу работают в штатном режиме», – приводит РИА «Новости» комментарий «Водоканала».

Предприятие поясняет, что в субботу интенсивность ливня в Приморском районе города «двукратно превышает расчетные значения», и канализация работает с максимальной нагрузкой. «В связи с этим в определенных местах могут происходить выходы воздуха», – отметили на предприятии.

С 18.00 мск субботы в Санкт-Петербурге объявлен «оранжевый» уровень опасности, когда непогода чревата стихийными бедствиями, из-за ливней и сильного ветра.

Ранее сообщалось, что Петербург за несколько часов накрыл мощный шторм, сильные порывы ветра повалили остановку общественного транспорта на проспекте Большевиков, пострадала женщина.

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