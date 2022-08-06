 

Моды этого лета – Личное мнение

06.08.2022, 17:25, Разное
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Все мы очень зря недооцениваем Лолиту — именно она задаёт тренды на нашей эстраде.

Помните, как несколько лет назад Лолка вышла на сцену в костюме тропической жабы?


Фото: Соцсети

Так вот, этим летом модные тенденции дошли наконец и до других.

Вот, например, жена Диброва Полина вырядилась на день рождения в радужную пантеру:


Фото: Соцсети

Голенька Бузова, перетянув бёдра, щеголяет на фестивале в тигровом комбезе:


Фото: Соцсети

Моя любимая Лариса Витальевна, кто бы от неё ожидал, изображает страсть в костюме снежного барса:

https://t.me/lenamiro/12049

И даже Ксения Собчак, которой очевидно подошёл бы другой костюм, натянула леопёрдовые трусы к подмышкам:


Фото: Соцсети

Габаритная Нюрка и баба Наташа тоже хотят быть в тренде. Эвона, как Тарзанец игриво смотрит:


Фото: Соцсети

Выбирая костюм, каждая хочет показать свой внутренний мир. Кто — опасная тигрица в душе, кто — не менее хищная, хоть и пожилая, пантерка или барс.

Смотришь на эти наряды и думаешь, когда жара закончится. Или вам нравится? Заныкали где-то в потайной гардеробной леопёрдовое пальто?

Источник: Лена Миро


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