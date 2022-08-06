Моды этого лета – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Все мы очень зря недооцениваем Лолиту — именно она задаёт тренды на нашей эстраде.
Помните, как несколько лет назад Лолка вышла на сцену в костюме тропической жабы?
Фото: Соцсети
Так вот, этим летом модные тенденции дошли наконец и до других.
Вот, например, жена Диброва Полина вырядилась на день рождения в радужную пантеру:
Фото: Соцсети
Голенька Бузова, перетянув бёдра, щеголяет на фестивале в тигровом комбезе:
Фото: Соцсети
Моя любимая Лариса Витальевна, кто бы от неё ожидал, изображает страсть в костюме снежного барса:
https://t.me/lenamiro/12049
И даже Ксения Собчак, которой очевидно подошёл бы другой костюм, натянула леопёрдовые трусы к подмышкам:
Фото: Соцсети
Габаритная Нюрка и баба Наташа тоже хотят быть в тренде. Эвона, как Тарзанец игриво смотрит:
Фото: Соцсети
Выбирая костюм, каждая хочет показать свой внутренний мир. Кто — опасная тигрица в душе, кто — не менее хищная, хоть и пожилая, пантерка или барс.
Смотришь на эти наряды и думаешь, когда жара закончится. Или вам нравится? Заныкали где-то в потайной гардеробной леопёрдовое пальто?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет