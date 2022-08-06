 

Экс-глава МИД Бразилии назвал антироссийские санкции политической ошибкой

06.08.2022, 17:05, Разное
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Санкции США против РФ являются политической ошибкой, пишет Bloomberg, ссылаясь на слова экс-главы МИД Бразилии Селсу Аморима. Аморим заявил, что опасно изолировать такую крупную и стратегически важную экономику, как Россия.


AP

Американские санкции против РФ являются политической ошибкой, повышающей риск ядерной войны, пишет Bloomberg. Такой позиции придерживается Селсу Аморим, экс-глава МИД Бразилии, а ныне советник кандидата в президенты страны Луиса Инасиу Лулы да Силва.

Аморим заявил, что опасно изолировать столь крупную и стратегически важную экономику, как российская. «Впервые со времён Карибского кризиса мы видим, как каждую неделю появляются статьи о риске ядерного оружия. Не искать путей к миру — безответственно», — приводит издание слова Аморима. Bloomberg напоминает, что в мае этого года Лула да Силва заявил, что в развязывании конфликта на Украине есть вина Владимира Зеленского и Джо Байдена, которые могли бы более активно вести переговоры с Россией.

Селсу Аморим также отметил, что антироссийские санкции укрепляют связи между Москвой и Пекином, пишет Bloomberg. «Я ничего не имею против Китая, но я не могу понять заинтересованность США в укреплении российско-китайских отношений», — заявил Аморим.

По словам Аморима, в случае своего избрания Лула да Силва может занять ведущую роль в глобальных мирных переговорах. Аморим подчеркнул, что Бразилия сохранит свою традицию нейтралитета и стремления к мирному урегулированию. 


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