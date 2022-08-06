Тайбэй заявил, что по меньшей мере 20 китайских военных самолетов приблизились к острову

В ходе учений не менее 20 самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) совершили подход к опознавательной зоне ПВО Тайваня.

По данным министерства обороны острова, это были десять истребителей Су-30, а также четыре J-16 и J-11. Также участвовали самолет электронной разведки Y-8 и воздушный заправщик Y-20. Все они пересекли так называемую среднюю линию Тайваньского пролива. В ответ тайваньские военные передали радиопредупреждения и применили зенитно-ракетные комплексы.

В четверг Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала четырехдневные военные учения, включающие боевые стрельбы в шести районах вокруг Тайваня. Учения начались через день после того, как Пекин объявил визит Нэнси Пелоси в Тайбэй “крайне провокационным”.

Эксперты прогнозируют, что маневры, подобные тем, что проводились во время кризиса в Тайваньском проливе в 1996-1997 годах, будут более масштабными. Тайбэй сохраняет флаг бывшей Китайской Республики и другие особенности, которые были на материке до прихода к власти коммунистов. Он считается одной из провинций Китая согласно официальной позиции Пекина, которую поддерживают многие страны, включая Россию.