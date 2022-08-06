 

Россия и Турция договорились о борьбе с террористическими группировками в Сирии

06.08.2022, 16:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Турция и РФ договорились о сотрудничестве в противодействии террористическим группировкам, действующим в Сирии.
Об этом после возвращения из Сочи 5 августа рассказал журналистам в президентском пуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдан. Он также поговорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Телеканал TRT процитировал высказывания Реджепа Тайипа Эрдогана в субботу. В Сочи Путин и Эрдоган обсудили шаги, которые необходимо предпринять против террористических организаций, бежавших из Сирии. Эрдоган заявил, что они договорились работать вместе, чтобы ответить на действия террористических организаций в Сирии.

Он заявил, что всегда будет поддерживать нас в борьбе с терроризмом. По его словам, предпочтительнее решать этот вопрос в сотрудничестве с сирийским режимом (президента Башара Асада). Наша разведка поддерживает связь с сирийской разведкой по этим вопросам. Ваша [российская] поддержка необходима, если террористические группы все еще ищут убежища в Сирии, хотя это уже подтверждено”.

Эрдоган заявил, что Анкара ранее давала понять, что планирует начать военную операцию на севере Сирии. Эрдоган заявил, что ее основной целью является расширение 30-километровой зоны безопасности, созданной после операции “Источник мира” в октябре 2019 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03.22 / Мнение: Беднеющие американские пенсионеры, зелёные против бэби-бумеров и отказ от соглашения о пенсиях в СНГ

02.07.22 / Мнение: Европа устала от Украины?

17.06.22 / Мнение: «Бесконечный» украинский конфликт подтачивает единство Запада

02.11.20 / Скандалы: Твоя квартира — достояние «Газпрома»?

12.12.21 / Мнение: Изменения в демографии Африна

15.08.21 / Бразильское племя «неспящих» индейцев удивило ученых

10.01.22 / Альпинисты случайно наткнулись на дом далеко в горах, где уже 80 лет живет семья без контакта с цивилизацией

28.07.22 / Twitch заблокировал аккаунт Дмитрия Медведева во время стрима по Hearts of Iron

10.03.22 / “ВКонтакте” фиксирует рекордный рост активности на платформе

18.07.22 / Ученые рассказали о пользе медитации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика