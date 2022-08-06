Россия и Турция договорились о борьбе с террористическими группировками в Сирии

Турция и РФ договорились о сотрудничестве в противодействии террористическим группировкам, действующим в Сирии.

Об этом после возвращения из Сочи 5 августа рассказал журналистам в президентском пуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдан. Он также поговорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Телеканал TRT процитировал высказывания Реджепа Тайипа Эрдогана в субботу. В Сочи Путин и Эрдоган обсудили шаги, которые необходимо предпринять против террористических организаций, бежавших из Сирии. Эрдоган заявил, что они договорились работать вместе, чтобы ответить на действия террористических организаций в Сирии.

Он заявил, что всегда будет поддерживать нас в борьбе с терроризмом. По его словам, предпочтительнее решать этот вопрос в сотрудничестве с сирийским режимом (президента Башара Асада). Наша разведка поддерживает связь с сирийской разведкой по этим вопросам. Ваша [российская] поддержка необходима, если террористические группы все еще ищут убежища в Сирии, хотя это уже подтверждено”.

Эрдоган заявил, что Анкара ранее давала понять, что планирует начать военную операцию на севере Сирии. Эрдоган заявил, что ее основной целью является расширение 30-километровой зоны безопасности, созданной после операции “Источник мира” в октябре 2019 года.