 

Из-за ударов Израиля по сектору Газа погибли не менее 15 человек

06.08.2022, 16:35, Новости дня
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Не менее 15 человек погибли, еще 125 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа, информирует минздрав анклава.

«В результате израильских авиаударов по сектору Газа 15 человек погибли, в том числе ребенок и две женщины, и 125 человек получили ранения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.

Напомним, ранее армия Израиля начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (запрещенная в РФ террористическая организация «Джамаат моджахедов»).

Глава минобороны Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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