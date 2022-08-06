Трендовые косы и пучки для маленьких принцесс: учимся делать быстрые, но модные прически лета своим дочерям

Если вы хотите, чтобы ваша дочка стала настоящей модницей и красавицей, научитесь делать быстрые и оригинальные прически. Модные укладки отлично подойдут для лета, поскольку они хорошо держат форму и целый день выглядят просто великолепно.

Низкие пучки для средних и длинных волос

Вы можете сделать один оригинальный пучок посередине затылочной зоны или вместо одного сделать сразу три креативных и привлекательных пучка. Для первого варианта соберите волосы в средний хвостик, затем оберните его вокруг своей оси, затем вокруг основания хвостика и закрепите кончики невидимками.

Для второго варианта вам нужно разделить волосы двумя вертикальными проборами на одинаковом расстоянии. Затем при помощи резинки сделайте три петли из волос также так, чтобы они находились на одинаковой горизонтальной линии.

Потяните за кончики, чтобы уменьшить петлю или растяните внешние края петли и закрепите их невидимками. Чем небрежнее будут пучки, тем более привлекательными они покажутся.

Космические булочки

Эту оригинальную прическу для детей вы также сможете сделать очень быстро. Выберите модель с одной или несколькими булочками, место расположения вы также можете выбрать по своему усмотрению. Расчешите волосы и сделайте хвостик, после из него создайте петлю, как было рекомендовано выше. Растяните волосы в петле в разные стороны (как цветочек) и закрепите их невидимками. Можете сделать обычный пучок с обернутыми вокруг своей оси и основания хвостика волосами. Отличной идеей будет использовать бублик ил представить, что он у вас есть, разложив волосы вокруг основания хвостика в форме круга, а затем собрать в еще одну резинку у корней.

Элегантный пучок для особого случая

Первоначально завяжите обычный низкий хвост внизу затылочной зоны. Аккуратно оттяните резинку немного вниз и разделите волосы над ней и проденьте хвост в полученное отверстие. После этого возьмите косу пальцами и накрутите ее так, чтобы резинка была закрыта волосами. Волосы над резинкой закрепите шпильками, чтобы они не раскручивались. У вас получился красивый и модный пучок, который нужно украсить оригинальным аксессуаром. Выберите заколку и прикрепите ее у основания пучка, прическа готова. Если эта техника вам покажется сложной, можно использовать любую технику оформления пучка.

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Прическа от этого не пострадает, тем более вы ее украсите красивой декоративной заколкой. Главное, чтобы вам и вашей малышке было удобно (вам – создавать прическу, а дочке в ней ходить).

Мальвинка

Очень красивая и популярная на все времена прическа, которая отличается элегантностью и практичностью. С ее помощью вы можете продемонстрировать красоту локонов вашей дочки.

Расчешите волосы и отделите верхнюю часть горизонтальным пробором. Сделайте хвостик из верхних волос, оставив их ниспадать на оставшиеся нижние локоны. Можете оставить две пряди у лица, они его прекрасно обрамляют и делают прическу еще более привлекательной.

Пучок из косички

Соберите волосы в мальвинку и закрепите резинкой. Затем хвостик заплетите в косичку, эта прическа будет простой и очень эффектной. Ее можно оставить без изменений, а можно обернуть косичку вокруг своей оси до окончания длины и сделать пучок из косички. Кончики зафиксируйте невидимками или шпильками. Можете сделать пучок по принципу космических булочек или пучка для торжественных случаев.

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Для этого немного опустите резинку, закрепляющую мальвинку, проденьте в отверстие выше резинки хвостик, затем заверните его горизонтальным жгутиком так, чтобы волосы покрывали основание. Также закрепите шпильками или добавьте модный аксессуар в виде декоративной заколки.

Трендовые косы

Отделите две пряди на боковых зонах и заплетите каждую из них в косичку. Волосы сверху также соберите и сделайте еще одну косичку посередине. Можно использовать классическое плетение, разделив волосы на три части и поочередно меняя мечтами пряди. Если хотите, сделайте французские косы, отделив по бокам чуть больше волос, чтобы постепенно вплести их в три основные пряди.

Можно также использовать плетение рыбий хвост, разделив прядь пополам и помещая маленькие прядки по бокам в середину. Экспериментируйте с разными вариантами, сочетая разные виды плетения. Например, центральную косичку можно сделать в виде рыбьего хвоста или французской, и косы по бокам сплести классическим способом.