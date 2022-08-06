Приходят энергия, креатив и чувство радости: почему уединение – самый эффективный регулятор настроения

Некоторые люди боятся уединения, поскольку путают его с одиночеством или боятся остаться наедине со своим мыслями. На самом деле, нахождение в тишине с самим собой может принести очень большую пользу. Поговорим о преимуществах этого состояния.

Уединение приносит ощущение счастья и радости

Интроверты не могут себя чувствовать комфортно, если им не удается время от времени побыть в одиночестве. Они успокаиваются. Могут о чем-то помечтать, придумать новые идеи или просто поднять себе таким способом настроение. Экстравертам также необходимо это состояние, поскольку постоянно находиться среди людей утомительно даже для самых общительных. Если правильно воспринимать эту возможность, можно почувствовать себя счастливым человеком (есть время порадоваться своим успехам и другим приятным вещам).

Восстанавливает энергию

Человек тратит очень много энергии. И ее необходимо периодически восстанавливать. Именно уединение поможет вам отдохнуть и привести себя в норму, как в психическом, так и в физическом плане.

Можно делать все, что хочется

Находясь в обществе людей, нам нужно вольно или невольно (хотя бы частично) под них подстраиваться. А если вы уединитесь, у вас появится возможность делать все то, что вы хотите и сколько вы хотите.

Тишина действует умиротворяюще

Наверняка вы бывали на концертах любимых исполнителей, где очень много шума, и после которых вы чувствовали некую усталость. Тишина и вы наедине с самим собой – это картина умиротворения, когда каждая клеточка вашего организма отдыхает, и вы чувствуете себя максимально комфортно.

Есть возможность поработать в одиночестве

Далеко не все люди могут работать в команде, поскольку их отвлекают шум и присутствие других людей, как таковое (нет возможности сосредоточиться и пр.) Находясь в уединении, вы лишите себя этих проблем и сможете акцентировать максимум внимания на решении поставленной задачи.

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Уходит стресс

Если вы очень сильно устали от постоянного стресса, который подстерегает нас всех на каждом шагу. Постарайтесь обеспечить себя несколькими минутами или часами времени, проведенного в одиночестве. Вы останетесь на своей территории, где вам ничего не угрожает, и будете отдыхать столько, сколько вам будет угодно.

Повышает эмоциональную независимость

Наверняка вам приходилось находиться рядом с человеком, который пребывает в плохом настроении. Как ни печально, такое состояние часто бывает переходящим. То есть, через некоторое время ваше настроение также упадет. А если вы уединились, никто вам его н6е испортит, и вы сможете сами себе его поднять (например, послушав любимую музыку, почитав или посмотрев веселое видео).

Стимулирует удовлетворение

Вы довольны собой, поскольку никто посторонний вас не отвлекает, вы можете делать все, что вам хочется и вести себя так, как того сейчас требует ваша душа. Это позволяет вам быть удовлетворенным всем, что происходит, ведь все это сейчас зависит только от вас. Каждому человеку необходимо личное пространство, иначе он не сможет чувствовать себя счастливым.

Есть возможность снять маску

Согласитесь, что люди ведут себя по-разному с родителями, детьми, партнерами, коллегами, начальством и друзьями. Мы то и дело носим маски, даже оставаясь самыми собой. Однако когда находимся в уединении, эти маски можно снять и не думать о том, как надо себя вести.

Стимулирует появление творческих идей

Вы можете придумать что-то креативное, чего не смогли бы сделать в присутствии других людей. У вас есть время и все условия для того, чтобы использовать свою фантазию, умения, опыт. Следовательно, вы имеете возможность создать что-то новое, оригинальное и неповторимое, и это станет вашей новой идеей, к осуществлению которой можно приступить прямо сейчас (как минимум, наметить план).