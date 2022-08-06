 

Власти Техаса начали отправлять нелегалов автобусами в Нью-Йорк

06.08.2022, 15:43, Разное
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Техасские власти начали отправлять нелегальных мигрантов из Техаса в Нью-Йорк на автобусах, пишет The Washington Times, ссылаясь на слова губернатора Техаса Грега Эбботта. Как отмечает издание, эта мера вызвана резким ростом нелегальной миграции, случившимся при Джо Байдене.


AP

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что его штат начал отправлять нелегальных мигрантов автобусами в Нью-Йорк, пишет The Washington Times. По словам Эбботта, такая мера принимается, чтобы дать другим штатам возможность почувствовать проблемы, с которыми столкнулся Техас на фоне резкого роста числа мигрантов при Джо Байдене.

Как отмечает издание, до этого Эбботт отправил тысячи мигрантов в Вашингтон, некоторые из которых уже тогда отправились в Нью-Йорк. Кроме того, техасский губернатор пригласил мэра Нью-Йорка Эрика Адамса посетить границу и лично оценить положение дел, однако Адамс отверг предложение.

«Нью-Йорк, как и Вашингтон, — это идеальное место для мигрантов, которые могут получить обилие городских услуг и жилья, которыми мэр Эрик Адамс так хвалился. Я надеюсь, что он сдержит своё обещание принять всех мигрантов с распростёртыми объятиями, — тогда наши перегруженные города на границе смогут вздохнуть спокойно», — приводит издание слова Эбботта.

The Washington Times напоминает, что ранее этим летом Эрик Адамс жаловался на то, что Нью-Йорк оказался перегружен несколькими тысячами бездомных мигрантов. Адамс возложил вину за это как на федеральное правительство, так и на власти Техаса, отправляющие мигрантов автобусами.

При этом в техасской администрации отметили, что мигрантов не отправляли автобусами насильно, а лишь предлагали им поездку, пишет The Washington Times. 


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