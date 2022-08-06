 

В казанском архиве обнаружен томос об автокефалии Татарстанской православной церкви

06.08.2022, 15:33, Разное
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В ходе инвентаризации личного архива Президента Республики Татарстан обнаружен текст на греческом языке, в котором специалисты опознали томос, дарующий самостоятельность православной церкви Татарстана.

Ранее о существовании этого документа никто не знал.

Инвентаризировать архив в Казани потребовалось из-за ликвидации должности президента Татарстана. Согласно новому закону о публичной власти, главы республик в составе России больше не могут называться президентами. В архиве нашли множество уникальных документов, однако самый загадочный из них – томос, датированный августом 1990 года и подписанный тогдашним Вселенским патриархом Димитрием. За разъяснениями архивисты обратились к экс-президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву.

– Когда в девяностом году Борис Николаевич сказал «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить», я поехал с визитом в Стамбул по линии тюркских народов, – вспомнил он. – Пошёл на экскурсию на Фанар и там встретил Димитрия, патриарха Константинопольского. Спросил, как бы нам ещё по линии его ведомства взять суверенитета, он мне какой-то документ и выписал. А потом секретари куда-то его потеряли.

Татарстанский парламент теперь планирует выяснить, почему республиканская церковь 31 год не пользовалась полученной автокефалией. Также решено разработать структуру Татарстанской патриархии – её основу должны составить так называемые кряшенские приходы, то есть организации крещёных татар. Впоследствии новой патриархии может быть передана вся православная инфраструктура Республики Татарстан.

Местоблюстителем Вселенского патриарха в регионе до решения организационных вопросов назначена министр культуры республики Ирада Аюпова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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