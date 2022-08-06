 

КТ смогла заглянуть внутрь погребальной урны культуры псковских длинных курганов

06.08.2022, 15:20, Разное
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Специалисты из РФ с помощью компьютерной томографии исследовали содержимое погребальных урн, найденных недалеко от Пскова. Они принадлежат представителям древней псковской культуры длинных курганов.

Эксперты воспользовались таким методом исследования впервые и оказались поражены. Сканирование без повреждения урн помогло определить их состав и изучить фрагменты костей погребенных людей.

Казалось бы, какая разница, как складывали прах умерших и погибших более тысячи лет назад? Однако это очень важные данные, которые помогут определить, в какой степени псковская культура длинных курганов повлияла на древнерусскую культуру и ее становление.


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