Россия призвала стороны палестино-израильского конфликта прекратить огонь

Москва серьезно обеспокоена новым витком вооруженного насилия в зоне палестино-израильского конфликта, призывает проявлять сдержанность, вернуться к режиму прекращения огня, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очередную эскалацию спровоцировали удары ВВС Израиля по сектору Газа 5 августа, в ответ на которые палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории. По поступающей информации, в результате израильских атак было убито 10 палестинцев, более 80 получили ранения», – приводится комментарий Захаровой на сайте МИД России.

По ее словам, Москва глубоко озабочена таким развитием событий, которое чревато возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе.

«Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня. Положить конец цикличному насилию можно только в рамках переговорного процесса, итогом которого должна стать реализация законных национальных прав палестинского народа на создание независимого государства в границах 1967 года », – сообщила Захарова.

Ранее глава минобороны Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.

В пятницу Армия обороны Израиля сообщила, что начала операцию «Рассвет», нанеся удары по целям террористической группировки в Газе. В ходе первой серии ударов, по оценкам израильской армии, были убиты порядка полутора десятков радикалов.

Также сообщалось, что при авиаударе Израиля по сектору Газа погибли семь человек.

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