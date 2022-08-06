 

В Киеве рассказали, с чего начнут приватизацию в стране

06.08.2022, 15:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На Украине очередную волну приватизации начнут с предприятий, перерабатывающих зерно, сообщила исполняющая обязанности главы фонда госимущества Украины (ФГИУ) Ольга Батова.

«Сейчас мы считаем очень важным начать приватизацию, например, комбинатов хлебопродуктов, например, спиртовых заводов, тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с хранилищами зерна, с тем, чтобы переработать это зерно в спирт или муку», – сообщила Батова в эфире всеукраинского телемарафона, передает РИА «Новости».

Отмечается, что большая часть этих предприятий сейчас не работают.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль говорил о том, что приватизация в стране должна массово начаться с 1 сентября, согласно принятому закону. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11.20 / Руководителя филиала Госрезерва подозревают в растрате 2,8 млн грн – НАБУ

28.05.21 / Экс-посол Украины в США назвал условие приезда Байдена в Киев

20.12.21 / Националисты попытались сорвать концерт Басты в Киеве

15.11.20 / Дмитрия Хрусталева вывели из комы

15.10.20 / Младший сын Трампов тоже болел COVID-19, до сегодняшнего дня это скрывали

22.12.21 / Times – китайский блогер заплатит за уклонение от налогов рекордные $210 млн

12.03.22 / В РЖД поддержали специальную операцию РФ на Украине

25.09.20 / Страны Балтии расширят санкционный список против белорусских чиновников

25.09.21 / Нуланд в ближайшее время может прибыть в Москву. Она встретится с Козаком и обсудит Украину – СМИ

10.03.22 / Ученые изучили особенности расстройства пищевого поведения у мужчин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика