В Киеве рассказали, с чего начнут приватизацию в стране

На Украине очередную волну приватизации начнут с предприятий, перерабатывающих зерно, сообщила исполняющая обязанности главы фонда госимущества Украины (ФГИУ) Ольга Батова.

«Сейчас мы считаем очень важным начать приватизацию, например, комбинатов хлебопродуктов, например, спиртовых заводов, тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с хранилищами зерна, с тем, чтобы переработать это зерно в спирт или муку», – сообщила Батова в эфире всеукраинского телемарафона, передает РИА «Новости».

Отмечается, что большая часть этих предприятий сейчас не работают.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль говорил о том, что приватизация в стране должна массово начаться с 1 сентября, согласно принятому закону.

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