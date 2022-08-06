 

Выступающую за Латвию российскую гимнастку отстранили от участия в чемпионата мира

06.08.2022, 15:10, Новости дня
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Латвийская спортсменка Елизавета Полстяная заявила, что ей отказали в праве выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике, а Национальный олимпийский комитет Латвии вынуждал отказаться от российского гражданства.

«Очень важный пост для меня. К сожалению, «спорт вне политики» – это пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились… Возможно, чемпионат Европы был последним стартом в моей спортивной карьере. Безусловно, это было очень красиво и ярко. Вообще сезон получился классным. Мне не дали дойти до цели, к которой я шла всю свою жизнь. Мне не оставили выбора, не дали права выступить на чемпионате мира и закончить хотя бы этот сезон», – написала Полстяная на своей странице в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская).

«Обвинять никого не собираюсь, пусть это останется на совести людей, которые принимали это решение. Обидно? Не буду врать и супергеройствовать. Да, ужасно обидно, как будто половину тебя уничтожили. Но я привыкла поступать в жизни по совести и спасибо моим родителям, которые воспитали во мне правильные жизненные ценности и принципы, про которые сейчас, к сожалению, большинство забыли», –говорится в сообщении.

Полстяная в интервью Sport 24 заявила, что Национальный олимпийский комитет Латвии вынуждал отказаться от российского гражданства ради выступления на чемпионате мира.

«Неделю назад Олимпийский комитет Латвии поставил условие. Либо я отказываюсь от российского гражданства и продолжаю выступать за Латвию, либо меня исключают из сборной. Я и раньше говорила, что такой выбор сделать не могу. В РФ находятся моя семья, мои друзья. Это для меня невозможно. Мне поставили такие условия, я приняла решение. Сейчас нахожусь в РФ со своей семьей, но выступать за Латвию больше не могу», – цитирует РИА «Новости» спортсменку.

Елизавета Полстяная родилась в Латвии, однако гражданство страны получила только в 2018 году. С того момента она выступала за национальную команду. Весной 2022 года ей запретили тренироваться на территории России. Гимнастка условие выполнила.

Мировое первенство состоится в Софии (Болгария) с 14 по 18 сентября. В марте Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина не исключила смены спортивного гражданства из-за санкций в отношении российских спортсменов.

Депутат Госдумы Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Депутат Госдумы Светлана Журова ранее оценила идею приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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